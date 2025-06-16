УЧАСТНИКИ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ ПРЕДСТАВЯТ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗИДЕНТУ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Участники конкурса управленцев «Команда Абхазии» проведут встречу с президентом Бадрой Гунба. Они представят собственные проекты, реализация которых должна положительно сказаться на социально-экономическом развитии государства.

В рамках конкурса «Команда Абхазии» участники были объединены в проектные группы по различным темам, предложенным организаторами и связанным с общественно-политической, научной, гуманитарной, культурной и иной деятельностью.

С 28 по 31 мая победители конкурса принимала участие в образовательной программе на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Наставниками и экспертами в проектных группах выступали ведущие отраслевые специалисты России.