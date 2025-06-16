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Абхазия Информ

СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 20:05
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СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. В городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики, в спортивном комплексе «Юбилейный», состоялся Открытый республиканский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие юноши 2011–2012, 2013–2014, 2015–2016 и 2017–2018 годов рождения.

Республику Абхазия на данном турнире представили воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта города Сухум.

По итогам состязаний сухумская команда завоевала три бронзовые медали:

1. Авидзба Нестор, 2013 года рождения, весовая категория 52 кг – 3 место.

2. Лагвилава Астан, 2015 года рождения, весовая категория 28 кг – 3 место.

3. Аджиев Дамир, 2011 года рождения, весовая категория 48 кг – 3 место.

Главный судья соревнований – Джемакулов М. А.

Призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.

Тренируют спортсменов Цвижба Ахра и Аджинджал Алхас.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 20:07

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