В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ.

По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, после пожара от здания остался только фасад и первый этаж – не было ни крыши, ни второго этажа, ни задней стены.

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Ремонтные работы в Центральном выставочном зале завершатся в ближайшее время.

Сейчас на первом этаже два выставочных зала, на втором, в помещении, где раньше хранились картины из фонда Национальной картинной галереи, смогут проводить лекции и кинопоказы.

Арсалия выразила надежду на то, что через месяц-два зал вновь откроется для посетителей.

Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200.

После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании Национальной галереи на улице Пушкина.