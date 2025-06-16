РЕСТАВРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АБХАЗИИ ЗАВЕРШИТСЯ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме завершается реставрация Национальной картинной галереи Абхазии на улице Пушкина. Открытие обновлённого культурного объекта запланировано на конец июня. За это время выполнены все строительные и отделочные работы, восстановлены фасад и кровля, обустроено внутреннее пространство.

«Работы стартовали 20 февраля 2025 года. Все материалы мы подбирали тщательно, чтобы здание прослужило долго и не вызывало проблем в ближайшие десятилетия», – подчеркнул директор строительной компании Рустам Цвейба.

Здание имеет целую историю и изначально в нем располагалась онкологическая больница.

«Благодаря руководству Российской Федерации, за что им большое спасибо, в ближайшее время мы торжественно откроем Национальную картинную галерею», – сказала замминистра культуры Динара Смыр.