РЕСТАВРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АБХАЗИИ ЗАВЕРШИТСЯ В КОНЦЕ ИЮНЯ
Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме завершается реставрация Национальной картинной галереи Абхазии на улице Пушкина. Открытие обновлённого культурного объекта запланировано на конец июня. За это время выполнены все строительные и отделочные работы, восстановлены фасад и кровля, обустроено внутреннее пространство.
«Работы стартовали 20 февраля 2025 года. Все материалы мы подбирали тщательно, чтобы здание прослужило долго и не вызывало проблем в ближайшие десятилетия», – подчеркнул директор строительной компании Рустам Цвейба.
Здание имеет целую историю и изначально в нем располагалась онкологическая больница.
«Благодаря руководству Российской Федерации, за что им большое спасибо, в ближайшее время мы торжественно откроем Национальную картинную галерею», – сказала замминистра культуры Динара Смыр.
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