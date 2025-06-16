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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 19:47
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ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Находящийся в Абхазии с рабочим визитом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач посетил ряд объектов строящихся за счет средств Российской Федерации.

О ходе работ по строительству детской Республиканской больницы рассказал начальник УКС Демир Гамисония.

Он напомнил, что работы на объекте начались в 2024 году, срок завершения планируется на конец 2026-го года.

«На текущий момент ведётся корректировка проектно-сметной документации. При этом, параллельно проводятся строительные работы, аванс был выдан в размере 191 млн руб. Будет приниматься ряд решений по медицинскому оборудованию – эти процессы должны идти параллельно со строительными работами», – сказал Демир Гамисония.

Строительство новой детской больницы – один из ключевых проектов в сфере здравоохранения.

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Строительство помещения для ангиографа на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии. Монтаж оборудования начнется через 20 дней.

«Я рад, что мы здесь продвигаемся. От идеи установить ангиограф, мы сейчас уже находимся за серединой пути», – отметил Вольвач.

Демир Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.

Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.

Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.

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В рамках льготного кредитования в селе Лабра Очамчырского района строится ООО «Молочный двор».

Директор предприятия Батал Дзяпшба рассказал Дмитрию Вольвачу, что после закуска , на завод будут трудоустроены более 30 человек, абсолютное большинство из которых – местные жители, с которыми уже ведутся активные переговоры.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 19:49

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