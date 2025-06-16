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Абхазия Информ

МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ОТБОР ЗАЯВОК ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 19:18
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МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ОТБОР ЗАЯВОК ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-ИнформВ соответствии с соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы абхазским юридическим лицам предоставлена возможность получения российских кредитных средств.

Находящийся в Абхазии с рабочим визитом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач напомнил, что с самого начала это была одна из задач, с которой Бадра Гунба выходил на выборы-обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня Министерство экономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. Мы с коллегами из министерства экономики республики предложили бизнесу интересный, очень выгодный льготный механизм поддержки.

Он содержит в себе такие внутренние экономические рычаги и инструменты, которые бы стимулировали людей не просто получать средства и проедать их, а получать средства и вкладывать.

При этой поддержке будет развиваться существующий бизнес, а кто-то может решиться попробовать себя в качестве предпринимателя», – сказал Вольвач.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 19:29

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