 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 19:14
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Под председательством премьер-министра Абхазии Владимира Делба в Кабинете министров прошло совещание проходит по вопросам социально-экономического развития Республики Абхазия. В нем приняли участие представители министерств и ведомств Республики Абхазия и Российской Федерации.

Открывая совещание, Владимир Делба сказал: «Каждый из вас, я, прежде всего, обращаюсь к своим коллегам, имел возможность и заранее ознакомиться с рабочими картами. Сегодня предметно вы общались со своими коллегами из Российской Федерации, полагаю, что самое важное успели обсудить. Завтра у нас рабочий день и настрой у нас такой же, как и был раньше очень конструктивно, предметно, с точки зрения повышения эффективности нашего взаимодействия, теперь ещё глубже, - потому что направлений становится больше, в том числе в части экономического направления – это повышение эффективности налогового администрирования, таможенного администрирования, кадастровой оценки, здравоохранения, и многие другие. Полагаю, что работа в этом ключе продолжится и мы в обозримом будущем, в обговоренные сроки с коллегами из Российской Федерации, выйдем на отраслевые программы, и в конечном итоге на государственную программу соцэкономразвития на период 2026-2030 гг., которая, безусловно, призвана решить ключевые задачи, стоящие перед республикой, в том числе в развитии экономики, социальной сферы».

На встрече обсудили вопросы проработки и утверждения отраслевых рабочих карт развития приоритетных отраслей экономики РА в сферах энергетики, туризма, транспорта, здравоохранения и образования, инвестиционного климата, кадастра недвижимости, налогового и таможенного администрирования, коммунальной инфраструктуры, социальной защиты населения.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 19:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ОТБОР ЗАЯВОК ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.