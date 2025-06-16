СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ

Открывая совещание, Владимир Делба сказал: «Каждый из вас, я, прежде всего, обращаюсь к своим коллегам, имел возможность и заранее ознакомиться с рабочими картами. Сегодня предметно вы общались со своими коллегами из Российской Федерации, полагаю, что самое важное успели обсудить. Завтра у нас рабочий день и настрой у нас такой же, как и был раньше – очень конструктивно, предметно, с точки зрения повышения эффективности нашего взаимодействия, теперь ещё глубже, - потому что направлений становится больше, в том числе в части экономического направления – это повышение эффективности налогового администрирования, таможенного администрирования, кадастровой оценки, здравоохранения, и многие другие. Полагаю, что работа в этом ключе продолжится и мы в обозримом будущем, в обговоренные сроки с коллегами из Российской Федерации, выйдем на отраслевые программы, и в конечном итоге на государственную программу соцэкономразвития на период 2026-2030 гг., которая, безусловно, призвана решить ключевые задачи, стоящие перед республикой, в том числе в развитии экономики, социальной сферы».

На встрече обсудили вопросы проработки и утверждения отраслевых рабочих карт развития приоритетных отраслей экономики РА в сферах энергетики, туризма, транспорта, здравоохранения и образования, инвестиционного климата, кадастра недвижимости, налогового и таможенного администрирования, коммунальной инфраструктуры, социальной защиты населения.

Об этом сообщает сайт КМ.