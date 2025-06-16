В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

В ходе совещания стороны обсуждили вопросы исполнения поручений решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 4 июня 2025 года и о подготовке к проведению 20-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Открывая встречу, премьер-министр Владимир Делба сказал: «Полагаю, что сегодня первый день наш пройдёт очень продуктивно. Обсудим важные вопросы о ходе исполнения поручений по ранее принятым решениям Межправкомиссии. Подведём промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития на 2022-2025-е годы. Мы все нацелены на дальнейшую совместную работу по проработке механизмов новой государственной целевой программы социально-экономического развития на 2026-2030-е годы, в основу которой лягут решения многих социально важных проектов».

Владимир Делба отметил, что действующая программа показала себя достаточно эффективной.

«Мы видим положительные результаты, которых нельзя не отметить. Мы видим рост валового внутреннего продукта и, естественно, увеличение доходов бюджета, рост средней заработной платы, ну и многие другие ключевые показатели, которые из года в год растут. Очень важно, что сегодня подходы по следующей программе видоизменились, и начинаются с работы между профильными нашими ведомствами на основе предметного анализа», – подчеркнул премьер-министр.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что уже вчера состоялись рабочие обсуждения по многим вопросам.

«Президент Абхазии поддерживает тот план, который у нас есть. Он тоже понимает важность отраслевых дорожных карт. Это энергетика, туризм, социальная сфера, это и цифровизация государственного управления в сфере недвижимости и налогообложения, это и медицина, и образование. Это очень важные и непростые для управления сферы, которые требуют инвестиций финансовых, инвестиций человеческого капитала, новых подходов в управлении теми или иными сферами. Задачи стоят перед нами очень серьезные по развитию экономики республики, дальнейшему ее развитию, чтобы те темпы, которые мы набрали за предыдущие несколько лет, не только не потерять, но и усилить, ускорить», – сказал Дмитрий Вольвач.

Об этом сообщает сайт КМ.