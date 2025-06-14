РЕБЯТА ИЗ СУХУМА УЧАСТВУЮТ В СМЕНЕ «ВРЕМЯ ЮНЫХ ГЕРОЕВ»

Сухум. 14 июня 2025. Абхазия-Информ . Десять ребят из Сухума прибыли в посёлок Средняя Ахтуба для участия в смене «Время юных героев» Центра «ВОИН». Поездка организована при поддержке Министерства просвещения Республики Абхазия.

Школьников ждёт курс начальной военной подготовки, знакомство с историей региона и посещение памятных мест Волгограда.

«Масштабы впечатляют, отличная площадка для воспитания сильных, выносливых, а главное, осознанных патриотов», – сказал руководитель делегации Мурат Кацба, капитан запаса Минобороны Абхазии.

На смену отобрали ребят, показавших лучшие результаты в спортивных и тактических играх, активных участников патриотических клубов.

Центр «Авангард» создан при поддержке Минобороны РФ и Правительств Москвы и Подмосковья. Инициативу его создания поддержал президент России.