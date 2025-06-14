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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОБСТРЕЛЕ ДОМА ЭКС-ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ

Новости Суббота, 14 июня 2025 17:02
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОБСТРЕЛЕ ДОМА ЭКС-ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ

Сухум. 14 июня 2025. Абхазия-Информ. Оперативными службами МВД и СГБ, задержан гражданин Сурмава Баграт Абесаломович 1992 года рождения, подозреваемый в обстреле дома экс-депутата Парламента Адгура Харазия. Преступление произошло 24 декабря 2024 года. Тогда по дому Харазия в центре столицы было произведено не менее 25 выстрелов из автомата «Калашникова».

На месте происшествия была изъята 21 гильза калибра 5.45 мм.

В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин Сурмава был задержан 14 июня в городе Сухум.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 14 июня 2025 17:03

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