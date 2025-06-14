ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОБСТРЕЛЕ ДОМА ЭКС-ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ

Сухум. 14 июня 2025. Абхазия-Информ. Оперативными службами МВД и СГБ, задержан гражданин Сурмава Баграт Абесаломович 1992 года рождения, подозреваемый в обстреле дома экс-депутата Парламента Адгура Харазия. Преступление произошло 24 декабря 2024 года. Тогда по дому Харазия в центре столицы было произведено не менее 25 выстрелов из автомата «Калашникова».