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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН СКРЫВАВШИЙСЯ ЭКС-ДЕПУТАТ АДГУР ХАРАЗИЯ

Новости Суббота, 14 июня 2025 16:52
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ЗАДЕРЖАН СКРЫВАВШИЙСЯ ЭКС-ДЕПУТАТ АДГУР ХАРАЗИЯ

Сухум. 14 июня 2025. Абхазия-Информ. В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел установлено местонахождение разыскиваемого экс-депутата Парламента Абхазии Адгура Рафетовича Харазия.

Харазия был объявлен в розыск после того, как в декабре 2024 года открыл стрельбу в стенах Парламента, в результате чего был убит депутат Вахтанги Голандзия и получил ранение депутат Кан Кварчия. После чего Харазия скрылся.

С первых дней дело, получившее широкий резонанс в обществе, находилось под личным контролем президента Бадры Гунба.

Более шести месяцев оперативные службы СГБ и МВД вели усиленную работу по установлению местонахождения Харазия.

Экс-депутата задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель СГБ Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 14 июня 2025 17:09

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