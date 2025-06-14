ЗАДЕРЖАН СКРЫВАВШИЙСЯ ЭКС-ДЕПУТАТ АДГУР ХАРАЗИЯ

Сухум. 14 июня 2025. Абхазия-Информ . В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел установлено местонахождение разыскиваемого экс-депутата Парламента Абхазии Адгура Рафетовича Харазия.

Харазия был объявлен в розыск после того, как в декабре 2024 года открыл стрельбу в стенах Парламента, в результате чего был убит депутат Вахтанги Голандзия и получил ранение депутат Кан Кварчия. После чего Харазия скрылся.

С первых дней дело, получившее широкий резонанс в обществе, находилось под личным контролем президента Бадры Гунба.

Более шести месяцев оперативные службы СГБ и МВД вели усиленную работу по установлению местонахождения Харазия.

Экс-депутата задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель СГБ Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.