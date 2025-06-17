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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Новости Вторник, 17 июня 2025 17:51
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АБХАЗИЯ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач договорились о подписании соглашения о реализации новой пятилетней программы социально-экономического развития республики.

По словам Вольвача, действующая программа (2022–2025) уже дала ощутимые результаты:

– рост ВВП на 180%;

рост товарооборота на 60%;

рост средней зарплаты на 75%.

Новая программа направлена на:

устранение инфраструктурных ограничений;

создание рабочих мест;

повышение качества медицины и образования;

поддержку инвестпроектов.

До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития РФ свои предложения по проекту, включая целевые показатели и источники финансирования.

Цель программы – к 2030 году увеличить ВВП, товарооборот и бюджетные доходы на 50% и довести турпоток из России до 5 млн человек.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 17 июня 2025 17:54

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