АБХАЗИЯ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба и замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач договорились о подписании соглашения о реализации новой пятилетней программы социально-экономического развития республики.

По словам Вольвача, действующая программа (2022–2025) уже дала ощутимые результаты:

– рост ВВП на 180%;

– рост товарооборота на 60%;

– рост средней зарплаты на 75%.

Новая программа направлена на:

– устранение инфраструктурных ограничений;

– создание рабочих мест;

– повышение качества медицины и образования;

– поддержку инвестпроектов.

До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития РФ свои предложения по проекту, включая целевые показатели и источники финансирования.

Цель программы – к 2030 году увеличить ВВП, товарооборот и бюджетные доходы на 50% и довести турпоток из России до 5 млн человек.