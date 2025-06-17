АБХАЗИЯ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач договорились о подписании соглашения о реализации новой пятилетней программы социально-экономического развития республики.
По словам Вольвача, действующая программа (2022–2025) уже дала ощутимые результаты:
– рост ВВП на 180%;
– рост товарооборота на 60%;
– рост средней зарплаты на 75%.
Новая программа направлена на:
– устранение инфраструктурных ограничений;
– создание рабочих мест;
– повышение качества медицины и образования;
– поддержку инвестпроектов.
До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития РФ свои предложения по проекту, включая целевые показатели и источники финансирования.
Цель программы – к 2030 году увеличить ВВП, товарооборот и бюджетные доходы на 50% и довести турпоток из России до 5 млн человек.
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