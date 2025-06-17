Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба провёл совещание с главами Администраций городов и районов Абхазии. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

В начале совещания Бадра Гунба заявил, что в связи с переводом на другую работу освобождён от занимаемой должности и. о. главы Администрации города Пицунда Руслан Хунцария. Президент поблагодарил его за работу и выразил уверенность в том, что на новой должности он также плодотворно будет служить государству.

Затем Бадра Гунба представил участникам совещания нового врио главы города-курорта Рустама Агрба.

Далее главы городов и районов доложили президенту об итогах пяти месяцев работы в этом году. Отчёт касался исполнения бюджетов, решения социальных вопросов, оказания помощи людям, чьи хозяйства пострадали в результате урагана, и др.

Бадра Гунба отметил, что руководство страны будет уделять особое внимание улучшению состояния дорог по всей стране, в том числе и просёлочных. Уже составлен перечень участков, где в ближайшее время начнутся работы.

Президент призвал глав районов активнее подключиться к этому вопросу и лично контролировать ход ремонта дорог.

Глава государства поручил руководителям городов и районов:

– подготовить материалы по необходимым ремонтно-восстановительным работам системы ЖКХ, объектов инфраструктуры, оснащению медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных объектов;

– составить информационно-справочные паспорта административно-территориальных единиц;

– ежеквартально предоставлять отчёты по доходам и расходам бюджетов с приложением справок о выполнении плановых мероприятий.

Особое внимание участников совещания было уделено необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством организационно-правовых форм и учредительных документов структурных подразделений администраций городов и районов, подведомственных учреждений и предприятий.

Президент поручил главам администраций во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства представить предложения по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения.

Бадра Гунба обратил внимание глав городов и районов на необходимость в законные сроки декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера главами администрации и другими должностными лицами местных органов самоуправления.

На совещании обсуждались и другие вопросы.

Об этом сообщает сайт главы государства.