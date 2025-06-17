 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 17 июня 2025 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провёл совещание с главами Администраций городов и районов Абхазии. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

В начале совещания Бадра Гунба заявил, что в связи с переводом на другую работу освобождён от занимаемой должности и. о. главы Администрации города Пицунда Руслан Хунцария. Президент поблагодарил его за работу и выразил уверенность в том, что на новой должности он также плодотворно будет служить государству.

Затем Бадра Гунба представил участникам совещания нового врио главы города-курорта Рустама Агрба.

Далее главы городов и районов доложили президенту об итогах пяти месяцев работы в этом году. Отчёт касался исполнения бюджетов, решения социальных вопросов, оказания помощи людям, чьи хозяйства пострадали в результате урагана, и др.

Бадра Гунба отметил, что руководство страны будет уделять особое внимание улучшению состояния дорог по всей стране, в том числе и просёлочных. Уже составлен перечень участков, где в ближайшее время начнутся работы.

Президент призвал глав районов активнее подключиться к этому вопросу и лично контролировать ход ремонта дорог.

Глава государства поручил руководителям городов и районов:

– подготовить материалы по необходимым ремонтно-восстановительным работам системы ЖКХ, объектов инфраструктуры, оснащению медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных объектов;

– составить информационно-справочные паспорта административно-территориальных единиц;

– ежеквартально предоставлять отчёты по доходам и расходам бюджетов с приложением справок о выполнении плановых мероприятий.

Особое внимание участников совещания было уделено необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством организационно-правовых форм и учредительных документов структурных подразделений администраций городов и районов, подведомственных учреждений и предприятий.

Президент поручил главам администраций во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства представить предложения по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения.

Бадра Гунба обратил внимание глав городов и районов на необходимость в законные сроки декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера главами администрации и другими должностными лицами местных органов самоуправления.

На совещании обсуждались и другие вопросы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 17 июня 2025 21:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.