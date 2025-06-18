ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ . Визит заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача в Абхазию ознаменовался рядом важных договоренностей. В ходе встречи с президентом Бадрой Гунба была отмечена эффективность российской поддержки и намечены планы дальнейшего сотрудничества.

Текущая программа развития демонстрирует значительные успехи: рост ВВП более чем в 2,5 раза, увеличение товарооборота на 60% и существенное повышение зарплат.

Вольвач подчеркнул особый характер двусторонних отношений и единство позиций по международным вопросам.

«Наши страны – близкие друзья и проверенные временем союзники, между нами нет и не будет неразрешимых проблем. Отрадно также, что абхазские друзья разделяют позицию России по актуальным вопросам международной повестки», – отметил замминистра.

Готовящаяся программа на 2026-2030 годы направлена на комплексное развитие республики. До середины 2025 года будут согласованы конкретные меры по развитию ключевых отраслей. Ожидается значительное увеличение экономических показателей и туристического потока.

В программе рабочего визита также были инспекция строящихся объектов и совещание с премьер-министром Владимиром Делба по вопросам межгосударственного сотрудничества.