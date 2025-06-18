Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ . Под председательством премьер-министра Владимира Делба состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Абхазия. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств Республики Абхазия и Российской Федерации.

На встрече обсудили проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии в сферах энергетики, туризма, транспорта, здравоохранения и образования, инвестиционного климата, кадастра недвижимости, налогового и таможенного администрирования, коммунальной инфраструктуры, социальной защиты населения.

Российская делегация находится в Абхазии с 16 июня, проводятся рабочие встречи с абхазскими коллегами для проработки и дальнейшего утверждения карт развития отраслей экономики.

16 июня было проведено совещание с участием заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача, на котором обсудили вопросы исполнения поручений сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о подготовке к проведению 20-го заседания Межправительственной комиссии.

Российская делегация завершает работу в Абхазии 18 июня.

Об этом сообщает сайт КМ.