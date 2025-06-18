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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРОИНФОРМИРОВАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новости Среда, 18 июня 2025 17:58
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРОИНФОРМИРОВАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. На совещании 17 июня президент Бадра Гунба назвал рекордными объемы финансирования в 2025 году программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая осуществляется в Абхазии при финансовой поддержке Российской Федерации.

Владимир Делба отметил, что с начала 2023 года на ее реализацию уже направлено 200 млн рублей.

«С 2023 года реализуется ведомственная целевая программа по поддержке субъектов предпринимательства, к которым относится, преимущественно, малый и средний бизнес, в том числе по видам экономической деятельности. На эти цели с 2023 по 2024 год было направлено 200 миллионов рублей. В текущем году, объединив финансовые ресурсы Республики Абхазия и меры государственной поддержки со стороны Российской Федерации, этот объём достиг до 326 миллионов рублей. Правила, подходы и критерии, они, по сути, остаются такие же, как и были. Входить можно с предложениями через экономическое ведомство нашей страны – Инвестагентство. Реализация проектов подразумевает под собой предоставление, по сути, субсидий, даже не кредитования, а субсидий, в объёме не более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Это достаточно ёмко, достаточно новая позиция, раньше таких сумм не было. Очень рассчитываем, что до конца текущего года проекты будут представлены, и соответственно, будут реализованы», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр проинформировал, что много проектов представлено в сфере оказания услуг. При этом он отметил, что программа не предусматривает поддержку проектов в сфере торговли.

«Перепродажа покупными товарами, соответственно, государством не будет поддерживаться. Это логично. Производство, переработка - такие направления, конечно, подлежат поддержке», – сказал премьер-министр.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 июня 2025 18:01

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