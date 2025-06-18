ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания во главе со спикером Парламента Лашей Ашуба принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации заместители спикера Астамур Аршба и Ашот Миносян, депутаты Инар Садзба, Беслан Эмурхба и Инар Гицба.
Форум будет проходить с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года мероприятие проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
ПМЭФ-2025 станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, социальных вопросов и развития технологий.
В этом году форум проходит под лозунгом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В нем принимают участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.
Парламентарии Абхазии неоднократно становились участниками этого мероприятия.
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