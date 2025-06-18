ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ . Делегация Народного Собрания во главе со спикером Парламента Лашей Ашуба принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации заместители спикера Астамур Аршба и Ашот Миносян, депутаты Инар Садзба, Беслан Эмурхба и Инар Гицба.

Форум будет проходить с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года мероприятие проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

ПМЭФ-2025 станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, социальных вопросов и развития технологий.

В этом году форум проходит под лозунгом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В нем принимают участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

Парламентарии Абхазии неоднократно становились участниками этого мероприятия.