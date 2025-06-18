 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 18 июня 2025 18:02
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания во главе со спикером Парламента Лашей Ашуба принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации заместители спикера Астамур Аршба и Ашот Миносян, депутаты Инар Садзба, Беслан Эмурхба и Инар Гицба.

Форум будет проходить с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года мероприятие проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

ПМЭФ-2025 станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, социальных вопросов и развития технологий.

В этом году форум проходит под лозунгом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В нем принимают участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

Парламентарии Абхазии неоднократно становились участниками этого мероприятия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 июня 2025 18:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРОИНФОРМИРОВАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЗЪЯТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.