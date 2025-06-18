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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Новости Среда, 18 июня 2025 18:06
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ИЗЪЯТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УБК и ТП ГТК РА провели проверку торгового магазина «Milano», расположенного по адресу п. Цандрыпш Гагрского района ул. Базарная 8, где за прилавком обнаружили и изъяли 62 единицы никотиносодежащей продукции, запрещённой к ввозу и реализации на территории Республики Абхазии, а именно: электронные сигареты и жидкость для электронных сигарет.

В тот же день сотрудники УБК и ТП ГТК РА совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п Псоу провели проверку магазина табачных изделий «Табак 1», расположенного по адресу п. Цандрипш, ул. Ленина на территории рынка, где обнаружили и изъяли 80 единиц электронных сигарет различных наименований, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Абхазия.

Оба магазина принадлежат индивидуальному предпринимателю гражданину Дбар Р. Ю., 1984 года рождения, прописанному в городе Гудаута.

Дбар Р.Ю. вину свою признал полностью и готов внести необходимую сумму штрафа.

Товары изъяты. Материалы по данным административным правонарушениям направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

7 февраля 2024 года депутаты Парламента в окончательном чтении приняли законопроект «О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов», который запрещает ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот.

Профилактические мероприятия продолжаются по всей Республике.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 18 июня 2025 18:08

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