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Абхазия Информ

АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ: СЛУЖБА В АРМИИ – ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЮНОШИ

Новости Среда, 18 июня 2025 20:55
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АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ: СЛУЖБА В АРМИИ – ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЮНОШИ

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума, председатель призывной комиссии г. Сухум Автандил Сурманидзе провел заседание комиссии. На нем приняли участие военный комиссар г. Сухум Тимур Чагава, руководство прокуратуры г. Сухум, представители Минобороны, Минздрава, УВД столицы.

Участники заседания обсудили необходимые меры по повышению эффективности работы в рамках призывной кампании, отметили необходимость более тесного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.

Автандил Сурманидзе считает, что служба в армии – гражданский долг каждого юноши призывного возраста.

Весенний призыв в армию завершится 25 июня.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 июня 2025 20:58

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