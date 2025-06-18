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Абхазия Информ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ ДЛЯ ШКОЛ АБХАЗИИ

Новости Среда, 18 июня 2025 20:58
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ ДЛЯ ШКОЛ АБХАЗИИ

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ. АНО «Фирон» – ростовская организация, которая специализируется на работе со школьниками и стартапами – реализует в Абхазии крупнейший за всю историю конкурса Фонда президентских грантов проект по оснащению республиканских школ учебными лабораториями. Проект стал хорошим поводом для погружения в реалии образования в Абхазии.

Наш внедорожник останавливается возле аллеи высоченных тополей, за которыми угадывается небольшая коробочка армянской школы абхазского села Махадыр. Это неполная школа – то есть даёт программу не всех классов: в данный момент отсутствуют первый и восьмой классы. В школе учатся всего 39 человек, максимум по семь человек в классе. То, что школа армянская – это тоже специфика Абхазии. Здесь школы бывают также русскими и абхазскими. От того, какая школа, зависит, на каком языке ведётся образование в начальных классах. Абхазы считают, что если не будет абхазских школ, то язык сохранить не получится – очень уж сложный: если не начинать учить с начальных классов, потом сложно выучить. Армянская община — одна из крупнейших в Абхазии, отсюда – армянские школы.

«Все основные предметы у нас на армянском языке, – рассказывает учитель истории Гаянэ Кесян. – Правда, частично мы сейчас уже перешли на русский язык из-за того, что учебников не хватает. Школа армянская, а дети, когда в первый класс приходят, уже владеют русским, а своим родным языком владеют хуже. А ещё мы разговариваем дома на диалекте, который очень отдалён от литературного языка. И когда дети приходят в первый класс, они изучают армянский литературный как иностранный. Вот и получается, что многие знают русский язык лучше, чем армянский. Это в последние четыре года – раньше такого не было. До этого доминировал диалект, а русский был на втором месте».

В неполной школе номер два в момент нашего приезда ещё стоит выставка, посвящённая героям России и Абхазии времён Великой Отечественной войны, организованная к 80-летию Победы. Её привезла сюда команда ростовской АНО «Фирон». Летом эта организация планирует поставить сюда компьютерный класс в рамках проекта «Школьные лаборатории».

О значении компьютерного класса для сельской школы говорит тот факт, что цифровизации здесь вообще никакой, а потому главная проблема для учащихся – доступность учебников, для учителей – материалов для преподавания. Здесь всё по старинке – указки, доски с мелом, футбольный мяч на траве. Пока мы разговариваем с учителем истории, вокруг громко поют птицы, а потому место кажется райским. Но у рая есть и оборотная сторона.

В Абхазии есть школы, в которых учится 8 человек. Не в классе – всего. А работают в школе, например, 12 учителей. Такие школы здесь не закрывают, потому что закроется школа – умрёт село.

Всего в республике 153 школы. Из них 149 стали участниками проекта АНО «Фирон». В этой организации шутят, что, возможно, они единственные, кто объехал в последнее время буквально все школы Абхазии.

Знакомство со школами республики началось на российском форуме «Машук» в феврале 2025 года – там демонстрировались лучшие практики, внедрённые в отечественном образовании. АНО «Фирон» провела опрос этих школ: каждой было предложено определённое меню опций, которые могли бы быть реализованы на базе школы, но выбрать можно было только одну. Например, компьютерный класс, кабинет естественно-научных и технических дисциплин, класс робототехники, цифрового дизайна или БПЛА. Свои потребности указали 149 школ, наибольший спрос, кстати, пришёлся на компьютерные классы.

Эти потребности и легли в основу заявки АНО «Фирон» в Фонд президентских грантов в рамках спецконкурса проектов для Абхазии. Проект получился рекордным по стоимости для фонда; впрочем, подавляющая часть суммы – те самые классы, которые должны появиться в каждой из 149 школ, а также в отделе образования Очамчырского района Республики Абхазия. Между прочим, поставить класс не столь простая задача – надо убедиться, что школа готова его принять, выделить помещение, приобрести дополнительную мебель, организовать охрану. Потому и объезжали все эти школы сотрудники российской НКО.

«Поскольку мы понимали, что поставить оборудование мало, нужно ещё научить на нём работать, то у нас в проекте заложены передача методики и наставничество, – объясняет директор АНО «Фирон» Инна Шенгоф. – У нас будут записаны курсы по каждому классу, чтобы преподаватели могли посмотреть курс и понять, как в этом классе лучше строить уроки. И если что-то не будет получаться, они всегда могут позвонить в консультационный центр, чтобы получить от нас техподдержку».

Основной опыт АНО «Фирон» – работа с технологическими стартапами в масштабе юга России. АНО является оператором фонда «Сколково». Отдельный проект – деятельность, направленная на помощь и развитие технологических компетенций у школьников. Так, «Фирон» при поддержке Фонда содействия инновациям проводит конкурс «Шустрик», в рамках которого работает с педагогами, наставниками и школьниками. Этот опыт и дал необходимый уровень погружённости в реалии школьного образования и понимание современных технологий, с которыми сегодня работают школы.

По словам Инны Шенгоф, поставить оборудование мало, нужно ещё научить на нём работать, в проекте заложены передача методики и наставничество.

Муралы с героями успели ко Дню Победы Камилла Адлейба, молодой директор пицундской абхазской средней школы №1 им. В. Д. Лакоба, тоже была на форуме «Машук».

«В России вся система образования централизована, то есть все необходимые для учебного процесса материалы находятся в одной базе, и каждый педагог имеет доступ к этой базе, – поясняет Адлейба. – К сожалению, такой базы у нас в Абхазии нет, и нам её очень не хватает. Сейчас порой возникают ситуации, что нам министерство просвещения рекомендует учебник определённого автора, а нам эти учебники очень сложно достать».

Эта школа гораздо крупнее – 223 человека, и это абхазская школа – первые четыре класса ведутся на абхазском языке. В рамках проекта АНО «Фирон» в ней планируется оснащение кабинета естественно-научных и технических дисциплин. Камилла Адлейба объясняет, почему выбрали именно его: в школе уже третий год работает молодой специалист, абсолютный профессионал своего дела, влюблённый в свой предмет. Но из-за отсутствия всего необходимого оборудования он не может полноценно проводить свои уроки – и говорит об этом с самого начала работы. А компьютерный класс в этой школе уже есть – около трёх лет назад его школе подарил «Росатом».

Планируется, что новый учебный сезон школы начнут уже с новыми оборудованными классами, основная работа по их созданию придётся на лето 2025 года. А в 1-м полугодии успели реализовать гуманитарную составляющую проекта, направленную одновременно на актуализацию ценностей и героев, объединяющих Россию и Абхазию. С одной стороны, это были выставки, посвящённые общим героям времён Великой Отечественной войны и разработанные вместе с авторами платформы «Подвиг.РФ», с другой – в десяти школах выделены большие стены, на которых художниками созданы огромные муралы на тему героизма защитников Родины и ключевых исторических событий. Всего эти мероприятия охватят около 10 тысяч человек.

С муралами получилось удачно: хотя работали над ними с февраля, несколько школ открывали их во время празднования 80-летия Победы. А это значит, что разрезать ленточку приходили руководители местных администраций, общественность. А в бамборской средней школе им. Б. Г. Тарба на открытие пришли родственники героев, изображённых на мурале – всего более 40 человек. Варлам Габлия, Хакибей Айба, Шамиль Акусба, Ражден Барциц – абхазские герои Великой Отечественной войны, которые дожили до постсоветского времени. Была составлена целая программа памяти этих героев – родственники были в восторге. Безусловно, официальное празднование по абхазской традиции перешло в застолье. То есть большая история, которая издалека может показаться слишком далёкой, оказалась на деле очень живой и личной.

«Я считаю, что мы просто спасаем детей своей работой, – они должны знать, что просто так, без усилий государство существовать не может, – говорит директор школы в Бамборе Эмма Чирикбая и делится потребностями школы. – Я уже 43 года работаю в этой школе, конечно, хочется кабинетную систему, когда в школе оснащены кабинеты для преподавания различных предметов. Когда я начинала работать, тогда у нас были кабинеты физики, химии, истории – и все кабинеты были хорошо для того времени оснащены. Сейчас такого нет».

В этой школе около 650 учащихся, школа – русская, основной поставщик учеников – воинская часть. Здесь тоже появится компьютерный класс в рамках программы АНО «Фирон».

Хана Гунба не так давно была молодым директором школы, а совсем недавно стала молодым министром просвещения Абхазии. Она пока избегает больших официальных интервью, но своим пониманием проблематики делится. Она тоже категорически против закрытия школ и считает, что в отдалённых местах нужно создавать дополнительную социальную инфраструктуру, привлекающую людей, а в городских крупных школах не принимать в классы более 25 человек. Тогда можно попытаться выровнять загрузку школ в республике. У образования Абхазии непростая задача, подчёркивает Гунба, – необходимо сохранить национальный стержень, основанный на знании языка и культуры своего народа, и в то же время успешно интегрироваться в российское пространство через изучение русского языка. Ведь сегодня многие выпускники абхазских школ едут поступать в российские вузы – Абхазия должна сначала помочь им в этом, а затем создать условия для их возвращения на родину.

Александр Бессонов

https://expertsouth.ru/articles/obrazovatelnyy-proekt-rossii-dlya-shkol-abkhazii/

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 18 июня 2025 21:08

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