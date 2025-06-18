БАДРА ГУНБА: «ВСЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, МОЖНО НАЗВАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМИ»

Сухум. 18 июня 2025. Абхазия-Информ . Какие задачи, стоящие перед властями, требуют первостепенного решения? Как оптимизировать систему госуправления? На чем должен строиться диалог с оппозицией? Какие меры предпринимаются для поддержки малого и среднего бизнеса в стране? Как обстоят дела в энергетической отрасли? На эти и другие вопросы ответил президент Бадра Гунба в интервью информагентству «Апсныпресс».

– Вы уже два месяца, как Вы возглавляете государство. Что оказалось самым сложным в эти первые месяцы президентства? Совпали ли Ваши ожидания с реальностью?

– Как известно, в результате политического кризиса ноября 2024 г. глава государства был вынужден подать в отставку. На меня, как на действовавшего на тот момент вице-президента Республики Абхазия, было возложено исполнять обязанности президента до начала президентских выборов. Проблемы, существующие в нашем государстве, для меня не новы, мне о них было хорошо известно и на посту вице-президента, который я занимал с 2020 года.

Все хорошо помнят, какой сложной была ситуация с энергоснабжением. Наши граждане по 10–11 часов оставались без электричества. При поддержке России – нашего стратегического партнёра и союзника – мы смогли отчасти решить эту проблему. Конечно же, в энергетической отрасли еще многое предстоит сделать, и мы будем этим заниматься.

Что касается первых двух месяцев после моего официального вступления в должность президента Абхазии, то здесь вместе с возможностями появился и ряд серьезных и важных задач. Прежде всего, по Конституции, вновь избранному президенту предстоит сформировать правительство, способное решать как текущие проблемы населения, так и масштабные задачи, связанные с системными преобразованиями. Одна из сложностей, с которым приходится сталкиваться, – это проблема ограниченного количества высококвалифицированных управленцев. Эта проблема возникла в нашей стране не сегодня, я о ней знал. Именно поэтому в рамках моей предвыборной кампании я запустил программу конкурсного отбора управленческих кадров под названием «Команда Абхазии».

По итогам конкурса на ряд ключевых должностей, в том числе и руководителей отдельных министерств и ведомств, были назначены его победители и финалисты. Мы исходим из того, что эти молодые люди обладают соответствующими компетенциями, способны решать те проблемы, которые сегодня стоят перед нашим государством.

Я возлагаю большие надежды на этот конкурс и на команду, которая будет эффективно реализовывать поставленные задачи. Эта платформа в будущем должна стать главной кузницей управленческих кадров для различных сфер государства.

– Какие задачи Вы относите к приоритетным, требующим решения в первую очередь?

– Все острые проблемы, которые существуют в нашей стране, можно назвать приоритетными. Это вопросы и социальной сферы, и энергетики, и водоснабжения, и улучшения дорожной инфраструктуры, и обновления общего городского пространства. Нам необходимо работать над тем, чтобы находить способы и средства для того, чтобы мы могли справляться с этими задачами самостоятельно.

Но все же я хотел бы выделить такие вопросы, как демография и здравоохранение. Эти два вопроса неразрывно связаны друг с другом. Улучшению качества здравоохранения руководство страны придает важное значение. Как вы знаете, строятся республиканская детская больница и помещение для ангиографической операционной. Благодаря помощи Российской Федерации наши больницы оснащены современными автомобилями скорой помощи. В этом направлении работа не будет прекращаться.

Как вам известно, с февраля у нас в республике проводилась диспансеризация детей. В общей сложности российские медики осмотрели до 30 тысяч детей. А ведь это тоже забота о здоровье молодого поколения, о здоровье нации.

Недавно я посетил гудаутскую районную больницу, где уже полтора года не работает компьютерный томограф. Вы все прекрасно знаете историю этого томографа. В период пандемии коронавируса тысячи наших граждан прошли обследование на нем. Ремонт томографа обойдется в 10 млн рублей, и мною было принято решение изыскать средства на это.

Еще одно важное направление – развитие спорта. Наверное, вы обратили внимание, что во всех районах республики открываются многофункциональные спортивные площадки, залы для занятия спортом. Всё это способствует здоровому образу жизни молодого поколения. В конечном итоге это здоровье нации.

Говоря о приоритетах, хотел бы еще отметить, что есть запрос общества на изменение системы государственного управления, реформу власти, упрощение государственных административных процессов и решение многих других фундаментальных вопросов. Мы намерены выстраивать работу таким образом, чтобы максимально охватить все эти направления одновременно.

– Вы назвали изменение системы госуправления в числе приоритетов. Как известно, у нас уже много лет ведутся дискуссии об оптимизации системы государственного управления, сокращении чиновничьего аппарата. Объясните, чем вызвано то, что в структуре правительства пять вице-премьеров, 15 министерств, 10 госкомитетов и девять госуправлений и служб. Не много ли это для страны, в которой население составляет около 245 тысяч человек?

– Я согласен с идеей сокращения чиновничьего аппарата, но при этом я не сторонник подхода «сокращение ради сокращения». Главное, чтобы процесс сокращения количества госслужащих не отразился пагубно на качестве госуслуг, оказываемых населению, и сроках их оказания. Механическое сокращение работников государственного сектора можно провести и сегодня, но это сразу затормозит административные процессы, которые зачастую находятся на ручном управлении. Мне кажется, сокращение числа чиновников должно происходить естественным путем. Здесь необходима прежде всего цифровизация административных процессов и цифровое развитие госаппарата в целом. Такой подход, уверен, приведет к оптимизации трудовых ресурсов, улучшению качества и сокращению сроков оказания государственных услуг.

Относительно структуры Кабинета министров, скажу следующее: действующая структура правительства сформирована на базе предыдущей. Такая версия структуры правительства не является, на мой взгляд, отвечающей современным вызовам, поэтому она будет поэтапно пересматриваться.

– До новых парламентских выборов осталось чуть меньше двух лет. Как Вы относитесь к идее введения смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов Парламента?

– Действительно, в 2027 году нам предстоит серьезное событие, и мы должны подойти к нему осознанно и ответственно. Действующая мажоритарная избирательная система, на мой взгляд, морально устарела и не обеспечивает волеизъявление большинства избирателей. Мною рассматривается вопрос направления в Парламент проекта реформы избирательной системы, предполагающий переход к смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Уверен, что такие изменения позволят укрепить институт народовластия и помогут избежать множества политических разногласий в нашем обществе.

– Отсутствие конструктивного диалога с политической оппозицией нередко становилось причиной политических кризисов в Абхазии. Как Вы намерены строить отношения с оппозиционными политическими силами?

– Оппозиция – неотъемлемая часть современного государства. Здоровая оппозиция придает дополнительный импульс развитию государства. Мы намерены вести конструктивной диалог со всеми политическими силами нашей страны, деятельность которых основана на здравых идеях.

Я полагаю, что меня сложно обвинить в том, что я отказываюсь от диалога с оппозицией, с людьми, которые представляют разные политические силы. Я всегда, какую бы должность ни занимал, не отказывался от диалога. Более того, я считаю, что конструктивный диалог – это одна из основ стабильности в обществе и государстве.

Очень важное значение имеет и культура политического диалога. Нельзя допускать того, чтобы ради достижения сиюминутных политических целей расшатывались устои государства, предпринимались действия, представляющие угрозу нашему государству.

К сожалению, нам приходилось наблюдать подобное, в том числе и на прошедших президентских выборах. Разве допустимо нападение с оружием на избирательный участок?!

Нам всем надо учиться выстраивать нормальные, цивилизованные отношения в обществе и государстве, вести политический диалог во имя укрепления нашего государства. Сохранение мира и стабильности – это самая главная наша цель.

– Как Вы оцениваете нынешнее состояние экономики страны? Какие у нас есть резервы по увеличению доходной части республиканского бюджета?

– В последние годы показатели социально-экономического развития Республики Абхазия показывают стабильный прирост: объем ВВП страны с 2020 года вырос в 2,8 раза и по итогам 2024 года составил 88,8 млрд рублей. Показатель ВВП на душу населения составляет 364 тыс. рублей и продолжает расти.

В республике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в сферах промышленности, транспорта и туризма.

Осуществляются бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса.

Потенциал республики, обусловленный географическими и климатическими факторами, наличием запасов питьевой воды, термальных и минеральных вод, сырья для строительной отрасли открывает новые горизонты для развития предпринимательской деятельности в стране.

С точки зрения государства бизнес рассматривается в первую очередь как драйвер развития, новые рабочие места, повышение конкуренции и качества продукции, в связи с чем меняется налоговая политика государства, создаются механизмы поддержки предпринимательских инициатив.

В настоящее время прорабатывается вопрос исполнения закона об упрощенной системе налогообложения. Взамен четырех налогов (налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей) устанавливается один налог. Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере 6%. Это меньше в сравнении с НДС и подоходным налогом, размер которых составляет 10%, и налогом на прибыль – 18%.

Также государство осознанно идет на упрощение административных процедур: тот же упрощенный налоговый режим позволяет меньше времени и сил тратить на ведение учета. Это удобно для предпринимателей и не требует нанимать большой штат бухгалтеров.

Совокупность предпринимаемых мер в сфере поддержки инвестиционной деятельности и мероприятий фискальных органов ведёт к тому, что предпринимателям проще заниматься честным бизнесом.

– Не первый год ведутся разговоры о едином социальном налоге. Что Вы думаете по этому поводу?

– Вопрос о едином социальном налоге – это действительно важная тема, которая давно обсуждается во многих странах, включая Абхазию. Позвольте подробно объяснить, что такое единый социальный налог, какие у него преимущества, а также как он может повлиять на экономику и социальную сферу.

Что такое единый социальный налог? Это совокупный налог, который заменяет несколько отдельных социальных взносов и налогов, связанных с финансированием социальных программ (пенсий, медицинского страхования, социального обеспечения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, реализации программы репатриации, пособий и т. д.). Вместо множества отдельных платежей работодатели платят один налог, который затем распределяется по соответствующим фондам.

При этом возможно уменьшить суммарную ставку прежних взносов с сохранением величины процентного распределения во все фонды (к примеру, с 21% от фонда оплаты труда до 18%), а соответствующие функции администрирования передать налоговой службе.

Среди преимуществ введения единого социального налога можно отметить:

Упрощение администрирования налогов. Вместо множества отдельных отчетов и платежей предприятия и граждане платят один налог, что снижает бюрократическую нагрузку и издержки на администрирование.

Повышение прозрачности и сокращение коррупции. Единая система позволяет лучше контролировать поступления и расходы, снижая возможности для коррупционных схем.

Стимулирование легализации занятости. Упрощение системы с одновременным уменьшением суммарной ставки может уменьшить количество теневых зарплат, так как работодатели легче смогут исполнять налоговые обязательства. А внедрение персонализированного учета платежей администратором будет играть в этом важную роль.

Гибкость в управлении социальными фондами. Централизованное поступление средств облегчает справедливое перераспределение и управление финансированием социальных программ через соответствующие внебюджетные фонды.

Введение единого социального налога – это перспективное направление, которое может привести к значительному улучшению системы социального обеспечения и налогового администрирования в Абхазии. Для его успешной реализации необходимы тщательный анализ текущей системы и расчет оптимальной ставки. Ставка налога должна быть сбалансированной – достаточно высокой для финансирования социальных обязательств, но не чрезмерной, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Также необходимо прозрачное информирование и диалог с бизнесом и населением.

– Представители малого и среднего бизнеса, занятые в туристической сфере, жалуются на демпинговые цены крупных отелей. Как избежать разорения граждан, занятых малым бизнесом в сфере туризма?

– Для того, чтобы сохранить спрос на отдых в объектах размещения, принадлежащих представителям малого и среднего бизнеса, необходимо предпринимать ряд мер как с их стороны, так и со стороны государства. Государственное регулирование должно включать анализ налогооблагаемой базы объектов. Это один из рычагов, который можно применить в сезон 2025 года, а в перспективе требуется создание антимонопольной службы.

Необходимо проведение переговоров с представителями крупных объектов размещения, заключающих договора с туроператорами по жёсткой квоте и являющихся активными участниками рынка и ценообразования на нем. Ввиду того, что договора заключаются по окончании сезона, необходимо заранее обговаривать политику ценообразования предстоящего сезона. Также в перспективе необходимо ввести классификацию средств размещения, чтобы была возможность выбора категорий при выставлении жестких квот, и учитывать сезонность оказания услуг.

Собственники объектов размещения должны использовать понятие конкурентного преимущества, улучшать качество и сервис объекта размещения, вводить клиентов, вести информационную работу, создавать уникальный продукт. Нужны программы лояльности, скидки и привилегии постоянным клиентам, использование социальных сетей, сайтов, блоггинга и других каналов для продвижения своего размещения и выделения его преимуществ.

Необходимо сосредоточиться на укреплении своего бизнеса и улучшении сервиса, пока конкурент не вернется к нормальным ценам.

– Какие у Абхазии имеются возможности по поддержке малого и среднего бизнеса?

– Относительно недавно, с 2022 года, реализуются государственные программы, направленные на помощь предпринимателям, которые ведут свой собственный небольшой бизнес. Одна из них – это программа поддержки сельского хозяйства, на которую за период с 2022 по 2024 годы было выделено 350 млн рублей, а в 2025 году – 150 млн. рублей.

Вторая – это программа поддержки малого и среднего предпринимательства. По этой программе в 2022-2024 гг. было выделено 200 млн руб., а 2025 г. – 326 млн руб., 126 млн руб. из которых – это средства финансовой помощи России.

Также в 2023 году в рамках государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы был проведен отбор предпринимателей для компенсации расходов на приобретение производственного оборудования. На эти цели было выделено 25 млн рублей.

Практика создания небольших предприятий показала свою эффективность во многих странах. Здесь важную роль играет личная заинтересованность каждого участника таких программ.

Увеличение объема поддержки инициативных предпринимателей в текущем году – это один из примеров внимания государства к своим гражданам. Каждому, кто хочет созидать и понимает, как добиться результата, должна оказываться поддержка.

– Все мы видим, как растут цены практически на все товары. Планируется ли индексация зарплаты работников бюджетной сферы?

– На протяжении ряда лет государство фактически осуществляет индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы. В большей части это касается основных категорий работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и социального обслуживания граждан. Это возможно благодаря в том числе договоренностям, достигнутым с Россией в рамках подписанных соглашений об оказании финансовой помощи. В текущем году также увеличен фонд оплаты труда ряду бюджетных организаций, в том числе правоохранительным органам, органам госбезопасности, в сфере связи и массовых коммуникаций, иным органам государственного управления. Этот процесс не завершен. В течение года планируется индексация заработной платы работникам социальной сферы, педагогическим работникам, врачам, научным сотрудникам.

– Проблем в энергетической отрасли, как это всем известно, очень много. Чего ждать к осени?

– Подготовка к осенне-зимнему периоду ведется уже сейчас. Она включает в себя комплекс мер, которые должны обеспечить снижение нетипичного и безучётного потребления электроэнергии. Реализуется программа по установке приборов, обеспечивающих качественный учёт потреблённой электроэнергии с одной стороны, а с другой – стимулирование абонентов к энергоэффективному и экономному потреблению электроэнергии. Уже установлено в стране порядка 28 тысяч приборов.

Также продолжается борьба с устранением незаконного потребления в сетях. По итогам 2024 года суммарное потребление электроэнергии сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом. Повышение собираемости, а значит и более высокая аккумуляция средств, является важнейшей задачей сбытовых управлений. Такая задача поставлена уже сейчас сбытовикам. Высокая собираемость позволит обеспечить приобретение электроэнергии собственными средствами в больших объемах в условиях энергодефицита.

Российские коллеги готовы оказать всю необходимую поддержку и помощь. В середине мая российские технические специалисты совместно с абхазскими энергетиками осуществили аудит электросетевого хозяйства, что позволит по итогам завершения всех рабочих этапов сформировать рекомендации в рамках программы повышения надежности работы электросетевого комплекса Абхазии. Кроме того, РУП «Черноморэнерго» осуществляет работы по развитию и восстановлению электросетевого хозяйства, включая модернизацию инфраструктуры, замену изношенных сетей и внедрение современных технологий для повышения надежности энергоснабжения.

– Международные Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье нередко подвергаются критике из-за того, что так и не удается подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.

– В настоящее время Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье являются единственной дискуссионной площадкой, на которой Республика Абхазия может донести свою позицию и реальную картину событий до таких важных акторов международных отношений, как США, ООН, ЕС, ОБСЕ. Это единственный международный формат, где представители Республики Абхазия ведут диалог с Грузией, развязавшей войну с нашей страной в 1992 году.

В отношении этого переговорного формата в Абхазии сложились разные мнения. Больше всего его критикуют за отсутствие на данный момент прогресса в вопросах согласования и последующего подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией и Абхазией из-за крайне деструктивной позиции грузинской стороны.

Однако хотелось бы отметить, что в дипломатии далеко не всегда есть возможность быстро добиться прогресса в тех или иных вопросах. Мы нацелены на продолжение этой работы, тем самым подчеркивая открытость Абхазии для дальнейшего диалога.

У Республики Абхазия и у Грузии диаметрально противоположные позиции по ключевым вопросам, и это является фактором, который не дает возможность прийти к взаимопониманию.

Безусловно, у Международных женевских дискуссий есть и положительные стороны. Как я уже сказал, это возможность донести свою точку зрения до ключевых членов международного сообщества. Кроме того, в ходе Женевских дискуссий был решен ряд вопросов гуманитарного характера.

Среди гуманитарных проблем, обсуждаемых в рамках второй рабочей группы на Женевских дискуссиях, выделяется вопрос, которому абхазская сторона уделяет особое внимание. Это проблема признания абхазского национального паспорта в качестве документа, позволяющего свободно передвигаться по миру. Данный вопрос абхазские участники регулярно поднимают в ходе раундов переговоров. Не у всех граждан Абхазии есть второе российское гражданство, и из-за непризнания абхазского национального паспорта они не могут выезжать за границу, к примеру, для получения медицинской помощи и по другим гуманитарным вопросам. Конечно, это открытое и грубое нарушение базовых международных принципов, в том числе права на свободу передвижения.

Главная цель Женевских дискуссий – это подписание юридически обязывающего документа по неприменению силы между Грузией и Абхазией. Это важно как с точки зрения обеспечения стабильного и мирного развития Абхазии, так и для упрочения региональной архитектуры безопасности.

– Вы недавно участвовали в Кавказском инвестиционном форуме. Поделитесь впечатлениями? Что дают Абхазии подобные мероприятия?

– Кавказский инвестиционный форум – это способ заявить о себе для предпринимателей Северного Кавказа. На форуме были представлены планируемые и уже реализуемые инвестиционные проекты в различных сферах – сельском хозяйстве, туризме, промышленности. Были представлены проекты аэропортов – уже запущенный аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Минеральные Воды», проект по созданию аэропорта «Архыз», отдельное внимание уделялось транспортно-логистическому проекту международного транспортного коридора «Север-Юг», который должен связать между собой Россию, Иран, Индию и другие страны.

Для Республики Абхазия участие в подобных мероприятиях, проводимых на международном уровне, – это возможность показать республику с новой стороны. Наша делегация продемонстрировала председателю Правительства России и другим участникам форума уже функционирующий Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, продукцию национальной промышленности.

На полях форума было подписано большое количество соглашений о сотрудничестве в различных направлениях. Участие представителей абхазской делегации в таких мероприятиях дает возможность привлечь инвестиции в республику, изучить опыт и технологии, применяемые нашими соседями.

– Бадра Зурабович, спасибо большое за интервью.

– И вам спасибо. Желаю информагентству «Апсныпресс» больше хороших, разнообразных новостей.