УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Республики Абхазия.
В состав Совета безопасности вошли:
– Бадра Гунба, президент Республики Абхазия – председатель Совета безопасности;
– Беслан Бигвава, вице-президент Республики Абхазия;
– Адгур Агрба, генеральный прокурор Республики Абхазия;
– Владимир Ануа, министр обороны Республики Абхазия;
– Лаша Ашуба, спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
– Олег Барциц, министр иностранных дел Республики Абхазия;
– Дмитрий Дбар, председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
– Владимир Делба, премьер-министр Республики Абхазия;
– Роберт Киут, вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия;
– Рауль Лолуа, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия;
– Владимир Савченко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;
– Беслан Эшба, руководитель Администрации президента Республики Абхазия.
Указ подписан 16 июня 2025 года в соответствии с Конституцией Республики Абхазия в целях подготовки решений президента Республики Абхазия по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Последнее от Super User
- В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2025»
- В ЦРБ ГУДАУТЫ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ
- БАДРА ГУНБА: «ВСЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, МОЖНО НАЗВАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМИ»
- БАДРА ГУНБА: «ВСЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, МОЖНО НАЗВАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМИ»
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ ДЛЯ ШКОЛ АБХАЗИИ