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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 19 июня 2025 12:48
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УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Республики Абхазия.

В состав Совета безопасности вошли:

– Бадра Гунба, президент Республики Абхазия – председатель Совета безопасности;

– Беслан Бигвава, вице-президент Республики Абхазия;

– Адгур Агрба, генеральный прокурор Республики Абхазия;

– Владимир Ануа, министр обороны Республики Абхазия;

– Лаша Ашуба, спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

– Олег Барциц, министр иностранных дел Республики Абхазия;

– Дмитрий Дбар, председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

– Владимир Делба, премьер-министр Республики Абхазия;

– Роберт Киут, вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия;

– Рауль Лолуа, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия;

– Владимир Савченко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;

– Беслан Эшба, руководитель Администрации президента Республики Абхазия.

Указ подписан 16 июня 2025 года в соответствии с Конституцией Республики Абхазия в целях подготовки решений президента Республики Абхазия по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 12:52

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