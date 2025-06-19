В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2025»

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ . Церемония награждения победителей и призеров олимпиады «Путь к вершинам 2025» состоялась в Абхазском государственном университете. В мероприятии приняли участие ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, министр просвещения Хана Гунба, первый проректор Роман Дбар, проректор по научной работе университета, доктор филологических наук, профессор Джульетта Адлейба, руководители районных отделов образования, профессорско-преподавательский состав АГУ и родители победителей и призеров олимпиады.

«Дорогие наши призеры и победители, вы поступили в единственный вуз в мире, где звучит родной абхазский язык. Покоряя вершины образования постигайте высот во благо родины», – сказала, приветствуя участников олимпиады Джульетта Адлейба.

Заместитель первого проректора, кандидат экономических наук, доцент Инга Ардзинба, подытоживая итоги Олимпиады отметила: «Результаты олимпиады «Путь к вершинам 2025!» в очередной раз подтвердили важную роль АГУ в поддержке и развитии интеллектуального потенциала школьников Абхазии, открывая им новые возможности для получения высшего образования».

Поздравляя победителей и призеров олимпиады, министр просвещения Хана Гунба подчеркнула, что «поступление в университет – новая глава вашей жизни, которая начинается прямо сегодня. Уверена, благодаря целеустремленности и полученным знаниям в Абхазском государственном университете, вы добьетесь больших профессиональных успехов».

Руководители районных отделов образования также поздравили участников олимпиады, учителей школ и родителей с поступлением в вуз воспитанников.

Заведующая кафедрой абхазской литературы, кандидат филологических наук Диана Аджинджал обращаясь к участникам торжественной церемонии награждения победителей и призеров Олимпиады отметила, что все достижения и передовые позиции Абхазского государственного университета по всем направлениям деятельности достигнуты исключительно благодаря личным, деловым и профессиональным качествам ректор АГУ Алеко Гварамия.

Победители и призеры, а также рекомендованные к зачислению участники Олимпиады в свою очередь поблагодарили руководство вуза за предоставленную возможность поступления в университет без вступительных испытаний.

Помощник ректора АГУ Анжела Каджая зачитала имена победителей и призеров олимпиады, а также список рекомендованных к зачислению.

По итогам олимпиады рекомендованы к зачислению на первый курс АГУ без вступительных испытаний – 142 участника.

26 победителей;

15 серебряных призеров;

12 бронзовых призеров.

Все победители и призеры были награждены грамотами.

Вместе с тем 89 участников Олимпиады, набравших недостаточное количество баллов, но продемонстрировавших хорошие знания по профильным предметам Олимпиады рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки (специальности).

Всего в олимпиаде в этом году приняло участие более 450 талантливых учащихся со всей страны.