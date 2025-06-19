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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПМЭФ

Новости Четверг, 19 июня 2025 13:39
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ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПМЭФ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В состав делегации также входят вице-премьер Джансух Нанба, посол Абхазии Алхас Квициниа, и. о. торгпреда Абхазии Орхан Шамба и почётный консул в Петербурге Владимир Бигвава.

ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

ПМЭФ – это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 13:46

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