ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. Финалисты конкурса «Команда Абхазии» получили возможность повысить квалификацию в мастерской управления «Сенеж» при поддержке руководства России и Абхазии.
Участник конкурса Леон Кварчия рассказал, что трехдневный модуль был посвящён разработке проектов для социально-экономического развития республики.
«Мы чувствовали с момента организации перелета и до момента наших проводов, насколько тепло и внимательно каждый сотрудник мастерской управления относится к нам, с какой заботой они воспринимают все наши замечания, вопросы, предложения», – подчеркнул Кварчия.
Он также особо отметил вклад гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина в создание и тёплой и дружественной атмосферы во время обучения.
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