ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ . Финалисты конкурса «Команда Абхазии» получили возможность повысить квалификацию в мастерской управления «Сенеж» при поддержке руководства России и Абхазии.

Участник конкурса Леон Кварчия рассказал, что трехдневный модуль был посвящён разработке проектов для социально-экономического развития республики.

«Мы чувствовали с момента организации перелета и до момента наших проводов, насколько тепло и внимательно каждый сотрудник мастерской управления относится к нам, с какой заботой они воспринимают все наши замечания, вопросы, предложения», – подчеркнул Кварчия.

Он также особо отметил вклад гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина в создание и тёплой и дружественной атмосферы во время обучения.