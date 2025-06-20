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Абхазия Информ

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Новости Пятница, 20 июня 2025 14:07
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ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. Финалисты конкурса «Команда Абхазии» получили возможность повысить квалификацию в мастерской управления «Сенеж» при поддержке руководства России и Абхазии.

Участник конкурса Леон Кварчия рассказал, что трехдневный модуль был посвящён разработке проектов для социально-экономического развития республики.

«Мы чувствовали с момента организации перелета и до момента наших проводов, насколько тепло и внимательно каждый сотрудник мастерской управления относится к нам, с какой заботой они воспринимают все наши замечания, вопросы, предложения», – подчеркнул Кварчия.

Он также особо отметил вклад гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина в создание и тёплой и дружественной атмосферы во время обучения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 20 июня 2025 14:09

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