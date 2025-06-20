 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ СОВЕРШИВШИЙ ПОБЕГ СЕРГЕЙ КИМ

Новости Пятница, 20 июня 2025 13:48
Оцените материал
(0 голосов)
РАЗЫСКИВАЕТСЯ СОВЕРШИВШИЙ ПОБЕГ СЕРГЕЙ КИМ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. 19 июня при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД п. Дранда совершили побег из-под стражи трое лиц: Барциц Дмитрий Гурамович, 198 4г.р., обвиняемый в покушении на хищение чужого имущества; Акопян Александр Мигирович, 1997 г.р., обвиняемый в покушении на хищении чужого имущества и Ким Сергей Олегович, 1990 г.р., который значится за Гагрским районным судом по обвинению в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

По указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут по тревоге был поднят личный состав оперативных подразделений ведомства. В результате проводимых розыскных мероприятий в тот же день были задержаны двое заключенных – Барциц Д .Г. и Акопян А. М.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 20 июня 2025 14:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕНГИЗ КАКУБАВА: ПОСЕВНАЯ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.