РАЗЫСКИВАЕТСЯ СОВЕРШИВШИЙ ПОБЕГ СЕРГЕЙ КИМ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. 19 июня при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД п. Дранда совершили побег из-под стражи трое лиц: Барциц Дмитрий Гурамович, 198 4г.р., обвиняемый в покушении на хищение чужого имущества; Акопян Александр Мигирович, 1997 г.р., обвиняемый в покушении на хищении чужого имущества и Ким Сергей Олегович, 1990 г.р., который значится за Гагрским районным судом по обвинению в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере.