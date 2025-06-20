ТЕНГИЗ КАКУБАВА: ПОСЕВНАЯ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ . Посевной сезон ставит перед Отделом сельского хозяйства Администрации Очамчырского района ряд ключевых задач и вызовов. В этот период необходимо чётко определить приоритеты и стратегии для достижения максимальной эффективности работы и урожайности.

В своём интервью для Ochamchira Inform начальник Отдела сельского хозяйства администрации Тенгиз Какубава рассказал о текущем состоянии дел по ведению посевных работ.

Он сообщил, что в этом году вспашка земли началось в апреле. В связи с погодными условиями были свои сложности.

В районе обрабатывается до 1700 га земли – это общественные пахотные земли и частный сектор – приусадебные участки. На сегодняшний день силами МТС вспахано 221 га, бороновано 60 га.

При этом, в МТС возникла проблема – вышли из строя две дисковые бороны, а без них – из-за сложности рельефа, сеять воздушной сеялкой не получается.

«Мы обратились за помощью в Министерство сельского хозяйства и к главе администрации района. Ждём решения этого вопроса. Если в ближайшую неделю нам доставят дисковые бороны, то с посевной мы тоже будем успевать», – сказал Какубава.

По его словам, посевная идет с большим опозданием по объективным причинам – из-за погодных условий и устаревшей техники. На ходу 17 тракторов и те часто ломаются, но даже ими весь район вспахать не представляется возможным.

Далее он отметил, что уже второй год по программе Администрации Очамчырского района, проводится бесплатная вспашка земли малоимущим. Не сегодняшний день уже вспахано 50 га, но в планах 170-200 га, так заявок поступило на около 194 га.

Начальник Отдела сельского хозяйства сообщил, что по ведомственной целевой программе Минсельхоза, по Очамчырскому району было принято 271 заявление, из них одобрено 158 заявлений, на сумму в 54,6 млн руб.

«Со следующего месяца людям начнут выдавать малую механизацию, ближе к осени – посадочный материал (мандарины, фейхоа, сливы). Все одобренные заявки будут реализовываться в ближайшем будущем», – подытожил Какубава.