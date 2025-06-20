ВСТРЕЧА С АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ . В ходе визита в Санкт-Петербург президент Абхазии Бадра Гунба встретился с абхазской диаспорой, проживающей в Северной столице. В мероприятии также приняли участие студенты, обучающиеся в Санкт-Петербурге.

На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодёжной политики.

Бадра Гунба ответил на все волнующие вопросы соотечественников, уделив особое внимание развитию языка и культуры, поддержке молодёжи, а также планам по укреплению взаимодействия с диаспорой.

Глава государства выделил ключевые направления, которые являются приоритетными для страны и требуют особого внимания нового правительства.

«Для нас приоритетны установление правопорядка, развитие экономики, расширение всесторонних отношений с Российской Федерацией, а также укрепление здравоохранения, образования и спорта. Именно на решение этих задач нацелено новое правительство», – подчеркнул глава государства.

За последние 15 лет это первая встреча президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге.

«Для меня эта встреча очень важна, потому что мне важно знать, что думают наши соотечественники, проживающие за пределами родины. Абхазия – наш общий дом. Каждый абхаз, где бы он ни жил, думает о своей родине, о земле предков. Сделать нашу родину благополучной и процветающей – это наш долг», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул важность таких встреч, позволяющих укреплять связь с соотечественниками, проживающими за пределами родины.