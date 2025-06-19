ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ «ЗА ШТУРМОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Командир 45 бригады СпН ВДВ генерал-майор В. Паньков наградил знаком «За штурмовые операции» добровольцев граждан Республики Абхазии – участников боевых действий в Донецкой Народной Республики.
Награды удостоились: Сурам Скверия, Александр Тванба, Гарегин Халайджян, Акоп Абрамян, Астамур Авидзба и Дато Хатхва.
Медалью «За службу в разведке ВДВ» награжден ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г., ветеран Спецназа, кавалер ордена Леона Теймураз Долбая.
Награды в Абхазию доставил руководитель Союза Десантников Брянщины Сергей Щемелинин.
С 2014 г. добровольцы из Республики Абхазия пришли на помощь народам ДНР и ЛНР. Был создан штаб поддержки и помощи Донбассу, сотни тысяч тонн гуманитарных грузов было отправлено в зону боевых действий.
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