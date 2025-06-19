ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ АБХАЗИИ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ «ЗА ШТУРМОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»

Награды удостоились: Сурам Скверия, Александр Тванба, Гарегин Халайджян, Акоп Абрамян, Астамур Авидзба и Дато Хатхва.

Медалью «За службу в разведке ВДВ» награжден ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г., ветеран Спецназа, кавалер ордена Леона Теймураз Долбая.

Награды в Абхазию доставил руководитель Союза Десантников Брянщины Сергей Щемелинин.

С 2014 г. добровольцы из Республики Абхазия пришли на помощь народам ДНР и ЛНР. Был создан штаб поддержки и помощи Донбассу, сотни тысяч тонн гуманитарных грузов было отправлено в зону боевых действий.