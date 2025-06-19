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Абхазия Информ

В МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 19 июня 2025 23:22
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В МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев провел встречу с министром культуры Республики Абхазия Дауром Кове. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере исполнительского искусства.

Отдельное внимание было уделено расширению гастрольной деятельности, в том числе участию театров Абхазии в зарубежной программе «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана.

Учитывая широкий спектр двустороннего культурного сотрудничества, стороны уделили внимание обсуждению проекта межведомственной программы на 2026-2028 гг., которую условились подписать «на полях» Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Кроме того, Андрей Малышев поблагодарил абхазских партнеров за поддержу Международного детского культурного форума – творческая молодежь Абхазии вновь посетит Москву в августе текущего года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 23:24

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