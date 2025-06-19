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Абхазия Информ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» НАГРАДИЛИ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 19 июня 2025 23:17
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» НАГРАДИЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Конкурс «Моя родословная» проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив специальную таблицу.

«По приглашению Минтуризма мы привезли детей в Абхазию. Это уже второй выезд. В прошлом году мы привозили детей из Херсонской области», – сообщил представитель фонда «Моя родословная» Виталий Биднык.

Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.

«Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями», – добавил он.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 23:22

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