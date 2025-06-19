ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» НАГРАДИЛИ В СУХУМЕ

«По приглашению Минтуризма мы привезли детей в Абхазию. Это уже второй выезд. В прошлом году мы привозили детей из Херсонской области», – сообщил представитель фонда «Моя родословная» Виталий Биднык.

Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.

«Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями», – добавил он.