ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» НАГРАДИЛИ В СУХУМЕ
Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Конкурс «Моя родословная» проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив специальную таблицу.
«По приглашению Минтуризма мы привезли детей в Абхазию. Это уже второй выезд. В прошлом году мы привозили детей из Херсонской области», – сообщил представитель фонда «Моя родословная» Виталий Биднык.
Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.
«Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями», – добавил он.
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