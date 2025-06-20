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Абхазия Информ

ГОСКОМИТЕТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С УЧАСТНИКАМИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СМЕНЫ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ» В «ТАВРИДЕ»

Новости Пятница, 20 июня 2025 16:22
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ГОСКОМИТЕТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С УЧАСТНИКАМИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СМЕНЫ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ» В «ТАВРИДЕ»

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. В зале заседаний Кабинета Министров состоялась встреча руководства Госкомитета по делам молодежи и спорта с будущими участниками смены «Маршруты Абхазии» всероссийского арт-кластера «Таврида». Во встрече приняли участие: и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, его заместитель Роман Цкуа, статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы и начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба.

Участники, отобранные для смены, получили напутствие и обсудили с руководством Госкомитета ключевые задачи, стоящие перед ними в рамках проекта.

В ходе беседы руководство Госкомитета обозначило цели и ожидания от участия абхазской делегации в смене «Маршруты Абхазии»; подчеркнуло значимость смены для разработки новых, актуальных туристических продуктов и проектов, направленных на раскрытие потенциала республики; обсудило с участниками основные направления работы на площадке «Тавриды», акцентируя внимание на необходимости глубокого изучения туристических возможностей Абхазии и генерации практико-ориентированных идей; пожелало команде успешной работы, плодотворного обучения и установления полезных контактов с коллегами из регионов России.

«Участие нашей талантливой молодежи в смене «Маршруты Абхазии» – это серьезный шаг в развитии туристического потенциала республики, – отметил Таращ Хагба. – Перед вами стоит важная задача: не только перенять лучшие практики и знания на площадке «Таврида», но и максимально эффективно применить их для создания конкретных проектов, которые сделают Абхазию еще более привлекательной для гостей. Мы возлагаем на вас большие надежды и уверены, что вы достойно представите нашу республику».

Будущие участники смены выразили благодарность за возможность участия в проекте и готовность активно работать над созданием новых туристических маршрутов и инициатив.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 20 июня 2025 16:25

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