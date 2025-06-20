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Абхазия Информ

ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН АБХАЗИИ И ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Новости Пятница, 20 июня 2025 16:25
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ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН АБХАЗИИ И ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения об установлении дружественных связей между Ткуарчалским районом Абхазии и Приозерским районом Ленинградской области. Церемония подписания прошла в присутствии президента Абхазии Бадры Гунбы и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Соглашение подписали глава Ткуарчалского района Исидор Дочия и глава администрации Приозерского района Александр Соклаков.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области культуры, образования, спорта и туристических обменов.

Президент Абхазии подчеркнул особую важность таких соглашений.

«Сотрудничество регионов Российской Федерации с районами Абхазии имеет для нас особую важность. Такие инициативы помогают укреплять связи между людьми, развивать экономику, культуру и образование», – отметил Бадра Гунба.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что развитие сотрудничества с Абхазией является одним из важных направлений для региона.

«Развитие сотрудничества с Абхазией – одно из значимых направлений для нашего региона. Это соглашение создаст новые возможности для обмена опытом в разных сферах — от культуры и образования до туризма и сельского хозяйства. Уверен, что партнёрство между Приозерским и Ткуарчалским районами будет полезным для жителей обеих территорий», – сказал Александр Дрозденко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 20 июня 2025 16:29

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