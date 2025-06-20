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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ ПОВЫСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Новости Пятница, 20 июня 2025 17:06
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В АБХАЗИИ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ ПОВЫСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ. Аппарат Совета безопасности Абхазии тесно сотрудничает с коллегами из РФ в вопросах укрепления безопасности республики. Об этом заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа.

«Аппарат Совета безопасности Абхазии тесно сотрудничает с аппаратом Совета безопасности России, где основными задачами взаимодействия стоят укрепление оборонных возможностей нашей страны, энергетической безопасности, защиты суверенитета и повышения качества жизни населения. Россия и Абхазия совместно патрулируют сухопутную и морскую границы, обмениваются информацией о возможных угрозах и координируют действия. По вопросам противодействия терроризму осуществляется обмен опытом и информацией между спецслужбами, проводятся совместные военные учения – в том числе по нейтрализации террористических угроз», – сказал Лолуа.

Секретарь Совбеза страны также отметил, что Россия оказывает помощь Абхазии в модернизации вооруженных сил, обучении личного состава. С целью усиления правоохранительных органов республики РФ оказывает содействие в подготовке кадров, а также в укреплении материально-технической базы.

«В связи с этим Абхазия и дальше намерена укреплять стратегический союз с Россией», – подчеркнул он.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 20 июня 2025 17:13

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