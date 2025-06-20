РУСЛАН АДЖБА: МЫ ПОСТОЯННО ВЕДЕМ РАБОТУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ГРАЖДАН ПОЛУЧИВШИХ ПОСОБИЯ И МАТКАПИТАЛ

Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ . По поручению президента Бадры Гунба в соответствии с распоряжением премьер-министра Владимира Делба была создана Межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ. В состав рабочей группы входят представители Министерства социального обеспечения и демографической политики, МВД, СГБ, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, а также депутаты Парламента.

Целью рабочей группы является оказание правового содействия гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации и являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского (семейного капитала).

Как прокомментировал в интервью «Апсны.Иахьа» министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, на первом заседании рабочей группы был принят ряд решений.

«Было принято решение о создании горячей линии для обращения граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и формировании сведении о количестве граждан Республики Абхазия, привлекаемых к ответственности в Российской Федерации в связи с нарушением законодательства Российской Федерации в сфере социального обеспечения граждан.

Организовать взаимодействие с компетентными государственными органами Российской Федерации с целью применения возможных правовых механизмов, направленных на урегулирование вопросов ответственности нарушения законодательства РФ», – сказал министр.

По информации Руслана Аджба, на сегодняшний день по горячей линии поступило всего 75 звонков.

«Из них в отношении 21 лица проводятся мероприятия по установлению факта нарушения Российского законодательства», – сообщил Аджба.

Он подчеркнул, что процедура крайне сложна, но работа в этом направлении ведется постоянно.

«Ведется работа с компетентными государственными органами Российской Федерации о возможности решения данного вопроса в правовом поле», – подытожил Аджба.