СГБ ОБНАРУЖЕН СХРОН БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, в лесном массиве был обнаружен крупный, тщательно замаскированный схрон боеприпасов, который был расположен в труднодоступном месте.

Силами СГБ место обнаружения было взято под круглосуточную охрану. Для изъятия боеприпасов были привлечены сотрудники МЧС. Из схрона изъяты артиллерийские осколочно-фугасные боеприпасы, калибра 152 мм, 122 мм, 100 мм, 85 мм.

Обнаруженные боеприпасы в количестве 743 единицы представляют исключительно высокую опасность.

В настоящее время сотрудники СГБ проводят комплекс специальных мероприятий, направленных на установление происхождения данного схрона.

Масса взрывчатого вещества в каждом снаряде составляет свыше 3 кг, общей массой взрывчатого вещества более 2,5 т.

По заключению специалистов экспертов взрывотехников СГБ и МЧС данные боеприпасы пригодны к применению по назначению. В связи с чем руководством СГБ принято решение о передаче их в Министерство обороны Абхазии, для пополнения и расширения резерва.