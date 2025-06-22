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Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУХУМСКОГО РАЙОНА» НА 2025 ГОД

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 11:12
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУХУМСКОГО РАЙОНА» НА 2025 ГОД

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухумского района запускает целевую программу развития сельского хозяйства на 2025 год. Из районного бюджета на её реализацию выделено 3 миллиона рублей.

Программа направлена на поддержку жителей сельской местности, которые планируют закладку многолетних насаждений.

Стать участниками программы могут жители Сухумского района.

Приём заявок продлится до 30 июня.

«Претендент должен предоставить краткое описание проекта и затраты на него, а также анализ почвы и соответствующие документы», – сообщил начальник отдела сельского хозяйства Сухумского района Инал Хварцкия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 11:14

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