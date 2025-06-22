В КРЫМУ ПРОХОДИТ ФОРУМ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»
Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В Тавриде – в Крыму, с 22 по 28 июня будет проходить форум «Маршруты Абхазии». Нашу республику на нем представляют 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы.
Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией.
Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.
Специалист в сфере туризма и организатор авторских туров по Абхазии Алевтина Любич отметила, что ждёт от форума новых знаний и профессионального роста, ведь подобные мероприятия – отличная возможность расширить кругозор, наладить связи и вдохновиться идеями.
Кроме того, Алевтина рассказала о своей мечте – организовывать свадьбы для туристов в живописных уголках Абхазии. Природа, атмосфера и культура республики, по её словам, идеально подходят для романтических церемоний.
Последнее от Super User
- МОЛОДЁЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VK FEST
- ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУХУМСКОГО РАЙОНА» НА 2025 ГОД
- СГБ ОБНАРУЖЕН СХРОН БОЕПРИПАСОВ
- РУСЛАН АДЖБА: МЫ ПОСТОЯННО ВЕДЕМ РАБОТУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ГРАЖДАН ПОЛУЧИВШИХ ПОСОБИЯ И МАТКАПИТАЛ
- НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ