В КРЫМУ ПРОХОДИТ ФОРУМ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . В Тавриде – в Крыму, с 22 по 28 июня будет проходить форум «Маршруты Абхазии». Нашу республику на нем представляют 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы.

Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией.

Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.

Специалист в сфере туризма и организатор авторских туров по Абхазии Алевтина Любич отметила, что ждёт от форума новых знаний и профессионального роста, ведь подобные мероприятия – отличная возможность расширить кругозор, наладить связи и вдохновиться идеями.

Кроме того, Алевтина рассказала о своей мечте – организовывать свадьбы для туристов в живописных уголках Абхазии. Природа, атмосфера и культура республики, по её словам, идеально подходят для романтических церемоний.