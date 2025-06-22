 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КРЫМУ ПРОХОДИТ ФОРУМ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 11:29
Оцените материал
(0 голосов)
В КРЫМУ ПРОХОДИТ ФОРУМ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В Тавриде – в Крыму, с 22 по 28 июня будет проходить форум «Маршруты Абхазии». Нашу республику на нем представляют 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы.

Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией.

Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.

Специалист в сфере туризма и организатор авторских туров по Абхазии Алевтина Любич отметила, что ждёт от форума новых знаний и профессионального роста, ведь подобные мероприятия – отличная возможность расширить кругозор, наладить связи и вдохновиться идеями.

Кроме того, Алевтина рассказала о своей мечте – организовывать свадьбы для туристов в живописных уголках Абхазии. Природа, атмосфера и культура республики, по её словам, идеально подходят для романтических церемоний.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 11:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУХУМСКОГО РАЙОНА» НА 2025 ГОД МОЛОДЁЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VK FEST »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.