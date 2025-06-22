МОЛОДЁЖЬ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VK FEST

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. Молодёжь Абхазии впервые примет участие в VK Fest – одном из крупнейших фестивалей современной культуры в России. Поездка стала возможной благодаря совместной работе Госкомитета по делам молодёжи и спорта Абхазии и российских партнёров.

В составе делегации – более 60 человек разного возраста. Молодых участников ждёт насыщенная программа: топовые артисты, интерактивные зоны и выступление нашего соотечественника Валеры Майромян (BLIZKEY) с хитом «Горы».

Для многих – это первая возможность прикоснуться к такому масштабу. Участники уже в пути.