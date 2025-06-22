ИНАР ГИЦБА О ЗНАЧЕНИИ ПМЭФ ДЛЯ АБХАЗИИ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . Депутат Народного собрания Инар Гицба в интервью на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о целях участия абхазской делегации.

«Форум даёт возможность не только обсудить глобальные экономические тренды, но и представить Абхазию, укрепить связи и наладить новые контакты. Мы позиционируем себя как часть глобальных процессов – с уважением к традиционным ценностям и открытостью к сотрудничеству», – сказал он.

Гицба также подчеркнул роль России как ключевого партнёра Абхазии: «Россия – это безопасность. Благодаря нашему стратегическому сотрудничеству мы можем спокойно развиваться, строить экономику и международные отношения»,

По словам депутата, такие форумы важны и как площадка для обмена опытом по сохранению этнокультурных и семейных ценностей, которые в современном мире особенно уязвимы.