ИТОГИ ДЕТСКОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . В шахматной школе имени Анатолия Карпова проведен традиционный открытый детский рейтинговый турнир «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ». Данное мероприятие направлено на выявление и поддержку юных талантов в сфере шахмат. По итогам турнира были определены победители в различных возрастных и гендерных категориях.

Среди мальчиков, выступающих в возрастной группе до 12 лет, первое место занял Акопян Арарат из Гулрыпша, второе – Назаренко Марк из Сухума, третье – Симонов Сократ также из Сухума.

В категории девочек до 7 лет лидирующие позиции распределились следующим образом: первое место завоевала Калашникова Дарья из Ухты, второе – Папба Киара из Сухума, третье – Лакербая Дея из Гагры.

Все участники, занявшие призовые места, были торжественно награждены кубками, медалями и грамотами.

Организацию турнира осуществляли Управление по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и Федерация шахмат Абхазии.