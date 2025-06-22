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Абхазия Информ

СТРОЕВОЙ СМОТР НОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 12:46
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СТРОЕВОЙ СМОТР НОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД – туристической милиции. Это пилотный проект, который будет работать в тестовом режиме.

О готовности подразделения рассказал замминистра Беслан Чкадуа. Он подчеркнул, что главная цель проекта – обеспечение правопорядка в туристических зонах и оказание информационной помощи туристам.

Помимо этого, специальное подразделение будет осуществлять работу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории Абхазии, патрулированию пешеходных зон, консультированию иностранных граждан, прибывших с целью отдыха.

Роберт Киут отметил важность работы подразделения и обещал оказывать максимальное содействие курсантам в службе.

На тестовом этапе к работе будут привлечены 25 человек – курсанты, выпускники школы милиции, действующие сотрудники. Все они будут легко узнаваемы за счет униформы: белых футболок с надписью «Туристическая милиция» и бейсболок.

Замминистра Беслан Чкадуа подчеркнул, что к подразделению будет особое внимание. В случае положительных результатов тестового этапа пилотного проекта МВД республики рассмотрит возможность создания постоянного подразделения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 13:05

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