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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 13:03
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений МВД Абхазии в г. Сухум задержан Ким Сергей Олегович, 1990 г.р., совершивший побег из-под стражи 19 июня при этапировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД п. Дранда.

Гражданин Ким значится за Гагрским районным судом по обвинению в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Задержанный помещен в ИВС МВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 13:04

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