ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО
Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений МВД Абхазии в г. Сухум задержан Ким Сергей Олегович, 1990 г.р., совершивший побег из-под стражи 19 июня при этапировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД п. Дранда.
Гражданин Ким значится за Гагрским районным судом по обвинению в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Задержанный помещен в ИВС МВД.
Об этом сообщает сайт МВД.