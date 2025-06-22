В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . 23 июня на Республиканском стадионе состоится открытый республиканский турнир по легкой атлетике «Олимпийский день бега». Соревнования посвящены празднованию Международного Олимпийского дня. В программу соревнований включены забеги на классические дистанции: 100, 200, 300 и 400 метров.

Спортсмены, выступающие в индивидуальном зачете, обязаны предоставить в судейскую коллегию копию паспорта и медицинскую справку, подтверждающую допуск к занятиям бегом.

Старт турнира запланирован на 15:00.

Главным судьей соревнований назначена судья республиканской категории Лолита Назарс.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Абхазии, приглашают к участию как профессиональных спортсменов, так и любителей бега всех возрастов.