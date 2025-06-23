БАДРА ГУНБА: «В АБХАЗИИ НЕ ДЕЛЯТ ГОСТЕЙ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ДОСТАТКУ»

«Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма в адрес наших гостей.

Считаю для себя необходимым отреагировать на эту ситуацию, которая наносит ущерб авторитету нашей страны. Гостеприимство, это то, что веками отличало наш народ. Мы с раннего детства, с гордостью рассказываем о том, что именно из-за особого уважительного отношения к гостю Всевышний даровал абхазу самую красивую землю. Хочу также напомнить чиновникам, позволяющим себе такого рода высказывания, как в послевоенной Абхазии мы радовались каждому кто, приезжал к нам на отдых. Мы совершенно справедливо рассматривали приезд каждого туриста, как символ возвращения к мирной жизни.

Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей.

Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в нашей стране, познакомиться с древней историей, насладиться ее красотами, особенно с дружественной нам России. Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку.

Уверен, что любовь к нашей стране миллионов, людей, которые ежегодно проводят свой отпуск в Абхазии, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», – отметил Бадра Гунба.

В свою очередь Астамур Логуа проинформировал главу государства, что начальник лицензионного отдела министерства Лакербая, допустившая высказывание, вызвавшее широкое возмущение, освобождена от занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.