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Абхазия Информ

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Новости Понедельник, 23 июня 2025 15:35
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ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Начальник отдела социального обеспечения администрации Очамчырского района Руслан Пилия проинформировал Ochamchira Inform о текущей ситуации с поддержкой малоимущих семей, пенсионеров и инвалидов. В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся предоставления помощи наиболее уязвимым категориям населения, а также бюджета отдела:

По  словам Пилия, в бюджете на социальную поддержку населения заложено три миллиона рублей, которые стараются использовать их по назначению – на больных, малоимущих и многодетных. Поквартально расписано по 750 тыс. рублей, но тратится больше запланированного.

В 2024 году эти деньги освоили раньше. И в этом году, возможно, случится то же самое, потому что на сегодняшний день уже потратили около 2,3 млн рублей, а ещё два квартала впереди, то есть осталось 1, 826 млн рублей.

«Очамчырском районе более 5300 пенсионеров, получающих пенсию по возрасту. Из 5386 человек 2342 получают доплату – это те, кто не получают российскую пенсию. Всего 500 рублей у тех, кто, соответственно, получает российскую пенсию.

Поступает очень много заявлений, но комиссия решает, кого пропускать, а кого нет. Мы делаем акцент на тех, кто не получал от нас социальную поддержку, кто на самом деле нуждается. Мы досконально всё выясняем», – говорит Руслан Пилия.

Он отметил, что в районе очень много инвалидов, которым нужна помощь. Есть также инвалиды с детства, которым нужна постоянная помощь, помимо пенсии. Им помогают в меру возможности, но, на самом деле, хотелось бы помогать больше.

Размер пособия на каждого ребенка – 500 рублей, в ситуации когда в семье от одного до шести детей. С шести до десяти – по 1500 рублей на ребенка. У кого десять детей, получают 3000 рублей на каждого.

«Руководство администрации Очамчырского района определило одной из приоритетных задач всестороннюю поддержку малоимущих семей и продолжит изыскивать для этого необходимые средства», – подчеркнул Пилия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 15:37

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