ГЛАВА МИНТУРИЗМА: МЫ РАДЫ ВСЕМ ГОСТЯМ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В НАШУ РЕСПУБЛИКУ
Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Уже несколько дней в социальных сетях распространяется информация с круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли, на котором одна из сотрудников Минтуризма сделала заявление, вызвавшее волну возмущения.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью Апсныпресс отметил, что высказанное мнение сотрудницы ведомства не является позицией Министерства.
«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», – подчеркнул Логуа.
Глава Минтуризма выразил надежду на то, что в этом году будет большое количество туристов.
«Мы надеемся, что количество гостей с каждым днем будет увеличиваться», – сказал он.
Логуа также добавил, что слова, вызвавшие недовольство, – это фрагмент, который был вырван из контекста.
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