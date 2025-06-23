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Абхазия Информ

ГЛАВА МИНТУРИЗМА: МЫ РАДЫ ВСЕМ ГОСТЯМ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В НАШУ РЕСПУБЛИКУ

Новости Понедельник, 23 июня 2025 15:23
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ГЛАВА МИНТУРИЗМА: МЫ РАДЫ ВСЕМ ГОСТЯМ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В НАШУ РЕСПУБЛИКУ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Уже несколько дней в социальных сетях распространяется информация с круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли, на котором одна из сотрудников Минтуризма сделала заявление, вызвавшее волну возмущения.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью Апсныпресс отметил, что высказанное мнение сотрудницы ведомства не является позицией Министерства.

«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», – подчеркнул Логуа.

Глава Минтуризма выразил надежду на то, что в этом году будет большое количество туристов.

«Мы надеемся, что количество гостей с каждым днем будет увеличиваться», – сказал он.

Логуа также добавил, что слова, вызвавшие недовольство, – это фрагмент, который был вырван из контекста.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 15:25

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