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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШАГ К МЕЧТЕ»

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 19:23
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШАГ К МЕЧТЕ»

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме в Государственной филармонии им. Раждена Гумба продолжился III Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского хореографического творчества «Шаг к мечте», который проходит в Абхазии с 20 июня по 3 июля 2025 года. Организаторами выступили российская общественная организация «Шаг к мечте» совместно с Абхазской филармонией.

Участниками фестиваля стали детские творческие коллективы из Абхазии, России и Беларуси. Ребята представили танцевальные номера, соревнуясь за возможность выйти на следующий уровень – участие в конкурсах в России. Для юных артистов это шанс не только проявить себя, но и получить новые горизонты для развития.

Министр культуры Абхазии Даур Кове отметил значимость подобных мероприятий. По его словам, фестиваль способствует раскрытию творческого потенциала, объединяет детей из разных стран и укрепляет культурные связи.

Он подчеркнул, что такие инициативы следует проводить чаще, привлекая талантливых исполнителей всех возрастов как из Абхазии, так и из России.

По словам министра, победитель конкурса получит Гран-при и сертификат на денежное вознаграждение.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 19:37

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