В ГУДАУТЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКАМ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . Мемориал в форме падающей звезды был установлен ещё в 1960-х и посвящён воинам, погибшим в период с 1943 по 1987 годы. Сегодня он вновь стал местом памяти и благодарности.

Идея восстановления памятника советским летчикам возникла у президента культурного фонда «Апсны-Русь» Татьяны Леоновой и руководителя Ярославского муниципального района Ярославской области Николая Золотникова – без их участия работа бы не началась.

В церемонии приняли участие представители руководства Абхазии, делегация Ярославской области, депутаты, ветераны, военные и жители района. Звучали гимны Абхазии и России, были возложены цветы и объявлена минута молчания.

Глава Гудаутского района поблагодарил всех, кто участвовал в проекте, отдельно отметив вклад президента России Владимира Путина, по поручению которого памятники по всей республике приводятся в порядок к юбилею Великой Победы.