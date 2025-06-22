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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 15:05
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В ГУДАУТЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны члены общественного движения «Абхазия будущего» в городе Гудауте возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям и всем жертвам той страшной войны.

Эта памятная церемония – дань глубокого уважения мужеству и стойкости поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы войны. Члены движения подчеркнули неразрывную связь истории Абхазии с общей историей народов, сражавшихся против нацизма, и важность сохранения исторической правды о событиях 1941-1945 годов.

Участники акции почтили память миллионов павших, в том числе уроженцев Абхазии, отдавших свои жизни за Победу.

«Возложение цветов в этот скорбный день – наш священный долг перед предками. Мы обязаны помнить цену, заплаченную за мир, и передавать эту память будущим поколениям, чтобы ужасы войны никогда не повторились», – отметили представители движения.

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